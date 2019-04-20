رياضة | بيرلو يهاجم رونالدو بسبب ديبالا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيرلو يهاجم رونالدو بسبب ديبالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإيطالي أندريا بيرلو نجم يوفنتوس السابق أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق تسبب في تراجع مستوى الأرجنتيني باولو ديبالا نجم السيدة العجوز.

وقال بيرلو في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "قيمة ديبالا انخفضت وهذا ليس خطأ يوفنتوس لأنني أعتقد أنها مشكلة نفسية".

وأضاف: "عندما تتاح لك فرصة اللعب إلى جانب مهاجم مثل رونالدو، يجب أن تكون سعيدا بمجاورته وأن تستغل الفرصة للتعلم من بطل عظيم مثله".

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وتابع : "على ديبالا أن يفهم أنه يلعب لليوفي وليس لفريق متوسط المستوى".

واختتم بيرلو تصريحاته قائلاً : "يجب أن يعود ديبالا للاعب الذي اعتدنا رؤيته سابقا".