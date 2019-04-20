رياضة | زيدان يدعم نجم ريال مدريد رغم توقعات رحيله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يدعم نجم ريال مدريد رغم توقعات رحيله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي ريال مدريد الاسباني دعمه الكامل للاعبه الويلزي جاريث بيل وقال اليوم الاحد أن الإدارة لم تتحدث معه على الإطلاق في مستقبل اللاعب بين جدران سانتياجو بيرنابيو.

وقال الإندبندنت اليوم الاحد أن زيدان يصر على أن تكون جميع قراراته سرية للغاية وذلك حتى يأخذ الوقت الكافي للتفكير ولم يرغب في أن يصرح خروج جاريث بيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على الرغم من التأكيدات التي خرجت بها بعض التقارير الصحفية مؤخراً.

وفيما يخص المقابل المادي الخاص باللاعب فإن زيدان لا يعتقد إستعداد أي فريق لدفع 100 مليون يورو أو أكثر قليلاً لإستقطابه والحصول على خدماته لكنه في الوقت ذاته أكد أنه لا يضع المبلغ بعين الاعتبار وسيتركه يرحل بأي مبلغ.

وكان جاريث بيل قد فقد مكانه في التشكيل الاساسي للفريق بداية من فترة تولي لوبتيجي في بداية الموسم مروراً بسانتياجو سولاري وإستمرت معاناته في الإبتعاد عن المباريات بعد قدوم الفرنسي زين الدين زيدان.