رياضة | إريكسن يتخذ قراره النهائي بالرحيل إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إريكسن يتخذ قراره النهائي بالرحيل إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، عن القرار الذي اتخذه كريستيان إريكسن، نجم توتنهام هوتسبير بخصوص مستقبه مع الفريق الانجليزي وسط اهتمام من ريال مدريد.

وقال موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، إن إريكسن قد اتخذ قرار بعدم تجديد عقده مع توتنهام، والذي سينتهي بنهاية الموسم المقبل خصوصاً أن علاقته غير مستقرة مع دانييل ليفي، رئيس النادي.

وأشار الموقع الإسباني أن الدنماركي إريكسن يشعر بالغضب لحصوله على أحد أقل الرواتب في توتنهام وهو (60 ألف إسترليني في الأسبوع).

وكانت تقارير صحفية قد ربطت بين إريكسن وانضمامه إلى ريال مدريد في الصيف المقبل بطلب من الفرنسي زين الدين زيدان.