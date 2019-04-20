رياضة | أياكس يحافظ على صدارته بفوز صعب على غرونيننغن بالدوري الهولندي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أياكس يحافظ على صدارته بفوز صعب على غرونيننغن بالدوري الهولندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق أياكس امستردام في تحقيق الفوز على فريق غرونيننغن، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من بطولة الدوري الهولندي.

وسجل كلاس يان هونتيلار مهاجم أياكس في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78 من الشوط الثاني، قبل أن يتعرض نفس اللاعب للطرد في الدقيقة 84 من اللقاء، حيث أنه شارك كبديل في الدقيقة 54.

ورفع فريق أياكس رصيده من النقاط إلى 77 نقطة في صدارة الدوري الهولندي، وبفارق 3 نقاط عن ايندهوفن صاحب المركز الثاني، والذي سيلعب خلال تلك الجولة يوم غدا أمام فريق ادو ين هاغ.