رياضة | مفاجأت في قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بيلباو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأت في قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بيلباو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة فريق نادي اتلتيك بيلباو يوم غداً الاحد على ملعب إستاد سانتياجو بيرنابيو لحساب مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.

وجاءت قائمة الملكي على النحو التالي:-

حراسة المرمى : كايلو نافاس ، لوكا زيدان ، التوبي.

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خط الدفاع : داني كارفخال ، فاييخو ، رفائيل فاران ، ناتشو ، مارسيلو ، ريجيليون.

خط الوسط : توني كروس ، لوكا مودريتش ، كاسيميرو ، فالفيردي ، ماركوس أسينسيو ، إبراهيم دياز ، فرانشيسكو إيسكو

خط الهجوم : كريم بنزيما ، جاريث بيل ، لوكاس فاسكيز.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث برصيد 61 نقطة في المقابل يأتي فريق نادي أتلتيك بيلباو الذي يمثل إقليم الباسك في المركز السابع برصيد 46 نقطة.