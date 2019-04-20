رياضة | "الخليج 365" ينعى زوجة نجم الأهلي السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365" ينعى زوجة نجم الأهلي السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقلت إلى رحمة الله تعالى، زوجة زكريا ناصف، نجم الأهلي السابق، اليوم السبت.

وكتب زكريا ناصف عبر حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي :"البقاء لله..مها مراتي من انهاردة رحلت للخالق وبإذنه ستفوز بالجنة..أرجوكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة..صلاة الجنازة الأحد بالسيدة نفيسة بعد صلاة الضهر".

وينعي "الخليج 365" زوجة الكابتن زكريا ناصف داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.