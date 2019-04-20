رياضة | هاتريك بيريز يقود نيوكاسل للفوز على ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاتريك بيريز يقود نيوكاسل للفوز على ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق نيوكاسل يونايتد، على فريق ساوثهامبتون، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل المهاجم ايوزي بيريز هاتريك لفريق نيوكاسل في المباراة خلال الدقائق 27و31و86، وأحرز ليمينا هدف ساوثهامبتون الوحيد في المباراة.

ورفع فريق نيوكاسل يونايتد رصيده من النقاط إلى 41 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحل فريق ساوثهامبتون في المركز السادس عشر برصيد 36 نقطة.