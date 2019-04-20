رياضة | رونالدو يحقق إنجازا تاريخيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يحقق إنجازا تاريخيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج نادي يوفنتوس رسمياً بلقب الدوري الإيطالي للموسم الثامن على التوالي، بعد فوزه الصعب على ضيفه فيورنتينا 2-1 في الجولة 33 من المسابقة، اليوم السبت.

ويحتل نادي يوفنتوس المركز الأول بجدول ترتيب فرق المسابقة برصيد 87 نقطة حيثُ لعب 33 مباراة "فاز 28 - تعادل 3 - خسر مباراتين".

وأصبح الأسطورة كريستيانو رونالدو أول لاعب في التاريخ يفوز بـ:

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- الدوري الانجليزي

- الدوري الاسباني

- الدوري الايطالي