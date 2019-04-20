رياضة | 6 مصريين جدد إلى دور الـ 16 من بطولة الجونة الدولية للإسكواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 مصريين جدد إلى دور الـ 16 من بطولة الجونة الدولية للإسكواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباريات دور الـ 32 من بطولة الجونة الدولية للإسكواش، تأهل 6 مصريين إلى دور الستة عشر وهم زينة مكاوي وفارس دسوقي وعمر مسعد ونوران جوهر ونادين شاهين وكريم عبد الجواد.

وأسفرت المباريات التي أقيمت حتى الأن عن فوززينة مكاوي علي مواطنتها هانيا الحمامي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط ، وديسني ايفانس علي هولي نواغتون بنتيجة ٣ /٢ ، وانيا او علي جولياني كوترس بثلاثية دون رد ، وفارس الدسوقي علي يوسف سليمان بنفس النتيجة، وعمر مسعد علي الاسباني ايكر باجريس ٣/٢، ونيكولس مولر علي الان لاين ٣/٢ ، ونوران جوهر علي الانجليزية ميلي توميلنسون بثلاثة أشواط نظيفة.

وخسرت روان العربي أمام منافستها الانجليزيه ساره جان بيري، وفازت نوران شاهين على الإنجليزية أليسون ووترز 3-1، والكولومبي ميجيل رودريجيز على رافائيل كاندرا، والميكسيكي سيزار سالازار على الماليزي نافيزوان عدنان 3-1، وكذلك كريم عبد الجواد على جريج لوبان 3-1.

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وكان قد تأهل بالأمس كل من علي فرج وطارق مؤمن ومريم متولي ورنيم الوليلي ونور الطيب، ويخوض ثلاث مصريين أخرين مباريات دور الـ 32 بعد قليل وهم، محمد الشوريجي وشقيقه مروان الشوربجي ونور الشربيني ومحمد أبو الغار.

وتعد بطولة الجونة واحدة من أكبر البطولات السنوية العالمية للاعبي الاسكواش المحترفين، كما أنها البطولة الوحيدة التي تقام في مصر من بين البطولات السبع الدولية الكبرى في العالم من حيث الجائزة الكبرى ومساهمتها في تحسين نقاط تصنيف اللاعبين العالمي، ويعمل على تنظيمها شركة I-Events والتي يترأسها عمرو منسي مؤسس البطولة، بالتعاون مع أوراسكوم للتنمية مصر والجونة.

جدير بالذكر أن مجموع جوائز البطولة 352 ألف دولار أمريكي، وقد فاز بها في النسخة الماضية لاعبة أندية وادي دجلة رنيم الوليلي المصنفة الأولى على مستوى العالم واللاعب مروان الشوربجي المصنف الثالث على مستوى العالم.