رياضة | كاميل سيرم تصعد لدور الـ١٦ من بطولة الجونة الدولية للإسكواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاميل سيرم تصعد لدور الـ١٦ من بطولة الجونة الدولية للإسكواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فازت الفرنسية كاميل سيرم على منافستها الأمريكية اوليفيا باتشفور كلاين في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم السبت، ضمن مباريات دور ال ٣٢ من بطولة الجونة الدولية للإسكواش.

وحققت كاميل سيرم الانتصار على اوليفيا، بثلاثة أشواط دون رد، بنتائج ١١-٤ و١١-٧ و١٢-١٠، لتصعد إلى دور الستة عشر.

وتعد بطولة الجونة واحدة من أكبر البطولات السنوية العالمية للاعبي الاسكواش المحترفين، كما أنها البطولة الوحيدة التي تقام في مصر من بين البطولات السبع الدولية الكبرى في العالم من حيث الجائزة الكبرى ومساهمتها في تحسين نقاط تصنيف اللاعبين العالمي، ويعمل على تنظيمها شركة I-Events والتي يترأسها عمرو منسي مؤسس البطولة، بالتعاون مع أوراسكوم للتنمية مصر والجونة.

جدير بالذكر أن مجموع جوائز البطولة 352 ألف دولار أمريكي، وقد فاز بها في النسخة الماضية لاعبة أندية وادي دجلة رنيم الوليلي المصنفة الأولى على مستوى العالم واللاعب مروان الشوربجي المصنف الثالث على مستوى العالم.