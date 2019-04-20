رياضة | الشباب يعمق جراح الحزم ويقربه من الهبوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشباب يعمق جراح الحزم ويقربه من الهبوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي الشباب فوزاً مستحقاً على الحزم بهدفين دون مقابل مساء اليوم السبت في إطار المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري السعودي.

وأحرز سيباستيو دي فريتاس ثنائية الشباب في شباك الحزم خلال الدقيقتين "5، 37" ليمنح فريقه ثلاثة نقاط غالية ويحافظ على مركزه في جدول ترتيب الدوري.

وبهذا الفوز؛ يحتل نادي الشباب المركز الثالث بجدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 53 نقطة بينما الحزم بالمركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة.

وفي الجولة المقبلة؛ سيلاقي الحزم منافسه النصر يوم 11 مايو وفي نفس اليوم سيكون الشباب في اختبار صعب أمام التعاون في صراع المركز الثالث.