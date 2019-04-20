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رياضة | أهداف مباراة - يوفنتوس 2 × 1 فيورنتينا

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - يوفنتوس 2 × 1 فيورنتينا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الممتاز

بتروجيت

2

x
17:30

1

النجوم

دوري كأس الأمير

الشباب

2

x
17:55

0

الحزم

الفيحاء

2

x
19:30

3

الفيصلي

الممتاز

مانشستر سيتي

1

x
13:30

0

توتنهام هوتسبير

وست هام يونايتد

2

x
16:00

2

ليستر سيتي

وولفرهامبتون

0

x
16:00

0

برايتون

هيديرسفيلد تاون

1

x
16:00

2

واتفورد

بورنموث

0

x
16:00

1

فولهام

نيوكاسل يونايتد

3

x
18:30

1

ساوثهامتون

الدرجة الأولى

سيلتا فيغو

2

x
13:00

1

جيرونا

إيبار

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0

x
16:15

1

أتلتيكو مدريد

رايو فاليكانو

0

x
18:30

0

هويسكا

0

x
20:45

0

ريال سوسييداد

بارما

1

x
12:30

1

ميلان

لاتسيو

1

x
15:00

2

كييفو فيرونا

يوفنتوس

2

x
18:00

1

فيورنتينا

انتر ميلان

0

x
20:30

1

روما

الدوري الألماني الدرجة الأولى

باير ليفركوزن

2

x
15:30

0

نورنبيرج

بايرن ميونيخ

1

x
15:30

0

فيردر بريمن

بوروسيا مونشنغلادباخ

1

x
18:30

2

لايبزيج

شالكه 04

0

x
20:30

1

هوفنهايم

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