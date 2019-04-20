رياضة | نجوم الرياضة يدلون بأصواتهم في الاستفتاء تحت شعار "نحو مستقبل أفضل لمصر" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجوم الرياضة يدلون بأصواتهم في الاستفتاء تحت شعار "نحو مستقبل أفضل لمصر" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص عدد كبير من نجوم الرياضة على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي بدأ اليوم ويستمر غدا الأحد وبعد غد الإثنين بجميع محافظات مصر.

الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، كانت قد أعلنت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز نجوم الرياضة المصرية الذين صوتوا اليوم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية:

وزير الرياضة:

قام الدكتور أشرف صبحى، ويزر الشباب والرياضة، بالإدلاء بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، داخل لجنته الانتخابية رقم 5 بمدرسة طبرى الشروق بالقاهرة.

الصقر أحمد حسن:

حرص نجم منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق، أحمد حسن، على الإدلاء بصوته فى التعديلات الدستورية بمدرسة الثانوية الفندقية بالشيخ زايد والتي تستمر حتى يوم الإثنين المقبل.

محمد صلاح:

أدلى محمد صلاح الصاعد مؤخرا بفريق اف سى مصر إلى الدورى الممتاز، ونجم الزمالك السابق بصوته فى استفتاء التعديلات الدستورية اليوم السبت.

منتخب مصر للمصارعة:

قام لاعبو منتخب مصر للمصارعة الحرة بالإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية المقترحة، اليوم السبت، مؤكدين على أهمية دورهم الوطني في المشاركة.

أسامة عبد الكريم:

حرص أسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبى على الإدلاء بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية باللجنة المتواجدة في مدرسة معهد فتيات القدس النموذجي بشارع الوفاء والأمل بالهرم.

أسامة أبو زريد:

حرص أسامة أبوزيد رئيس نادي الشمس على الإدلاء بصوته اليوم وتأييد التعديلات الدستورية بلجنته فى مصر الجديدة.

عبد الناصر محمد:

قام عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، بالإدلاء بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية اليوم السبت.

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مطيع فخر الدين:

حرص مطيع فخر الدين رئيس اتحاد الجودو على الإدلاء بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

عزمي مجاهد:

حرص عزمى مجاهد، نجم منتخب مصر للكرة الطائرة على الإدلاء بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل لجنة مدرسة الأورمان بالعجوزة.

إبراهيم الكفراوي

قام إبراهيم الكفراوى عضو مجلس إدارة الأهلي بالإدلاء بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل مقر اللجنة المنعقدة بمقر الأهلي بالجزيرة.

هشام سعيد:

حرص هشام سعيد عضو مجلس إدارة الأهلي السابق على الإدلاء بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل مقر اللجنة المنعقدة بمقر الأهلي بالجزيرة.

إيهاب لهيطة:

قام المهندس إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، بالإدلاء بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل لجنة مدرسة الثانوية العسكرية بالشيخ زايد.

محمد القماح:

أدلى محمد القماح، نائب رئيس الاتحاد المصرى لألعاب البليارد ورئيس الاتحاد الأفريقى للبليارد والسنوكر، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ثروت سويلم:

حرص اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة والنائب بمجلس النواب، على الإدلاء بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل لجنة مدرسة السناجرة الإعدادية بأبو حماد بالشرقية.

فرج عامر:

أدلى فرج عامر، رئيس نادى سموحة، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالإسكندرية.

ضياء السيد:

حرص ضياء السيد، المدرب العام للمنتخب الوطني السابق، على الإدلاء بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل لجنة مدرسة ليسيه بالمعادي.