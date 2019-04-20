انت الان تتابع تفاصيل خبر برشلونة يراقب هذا اللاعب لخلافة "العضاض" سواريز والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 20 أبريل 2019 09:02 مساءً - يستهدف نادي برشلونة الإسباني التوقيع مع المهاجم البرازيلي لإيفرتون الإنجليزي ريتشارليسون دي أندرادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يرى فيه العملاق الكتالوني "خليفة محتملاً" للأوروغوياني لويس سواريز.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن برشلونة يراقب المهاجم البرازيلي الشاب، الذي يقدم بداية قوية مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن ريتشارليسون المتألق بمركز المهاجم الصريح، يُجيد أيضاً اللعب في الجناحين الأيمن والأيسر بشكل يثير الانتباه والإعجاب.

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وشددت على أن موهبة اللاعب البرازيلي (21 عاماً) تجعله "خياراً جذاباً" لبرشلونة، الذي حوَّل تركيزه بالكامل مؤخراً إلى انتداب المواهب الواعدة في مختلف الخطوط.

وتعاقد برشلونة مع نجم خط وسط أياكس أمستردام الهولندي فرينكي دي يونغ، كما أنه يقترب بشدة من الظفر بخدمات المدافع ماتياس دي ليخت زميل دي يونغ، للاستعداد لمرحلة ما بعد الثنائي ميسي ولويس سواريز

وأحرز ريتشارليسون 12 هدفاً هذا الموسم بجميع المسابقات، ويُعد ركيزة في صفوف فريق المدرب البرتغالي ماركو سيلفا.

ويرتبط المهاجم البرازيلي الشاب بعقد مع "التوفيز" حتى صيف 2023، وتُقدر قيمته السوقية حالياً بـ45 مليون يورو، قد ترتفع في حال تهافت الأندية الأوروبية على اللاعب.