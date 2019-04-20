واتفورد يعمق جراح هيديرسفيلد قبل الهبوط

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تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠٦:١٨ م
حقق فريق واتفورد فوزًا غاليًا على نظيره هيديرسفيلد تاون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". سجل جيرارد دولوفيو الهدف الأول لفريق واتفورد في الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الأول بالمباراة ومع الدقيقة 80 تمكن جيرارد دولوفيو من إدراك الهدف الثاني له ولفريقه وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع المقدر ب4 دقائق استطاع كارلان جرانت من تسجيل هدف هيديرسفيلد تاون الوحيد في اللقاء.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق واتفورد للنقطة 49 في المركز السابع بجدول مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد فريق هيديرسفيلد تاون عند 14 نقطة في المركز الأخير بجدول ترتيب المسابقة الإنجليزية. في مباراة أخرى بنفس الجولة تمكن فريق فولهام من تحقيق الفوز على نظيره بورنموث بهدف نظيف في المباراة
بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق واتفورد للنقطة 49 في المركز السابع بجدول مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد فريق هيديرسفيلد تاون عند 14 نقطة في المركز الأخير بجدول ترتيب المسابقة الإنجليزية.
في مباراة أخرى بنفس الجولة تمكن فريق فولهام من تحقيق الفوز على نظيره بورنموث بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب فيتتس فيرست، حيث سجل ألكسندر ميتروفيتش هدف فريق فولهام الوحيد في الدقيقة 53 من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء دافيد كووت.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق فولهام للنقطة 23 في المركز التاسع عشر بجدول ترتيب البريميرليج، بينما تجمد رصيد فريق بورنموث عند النقطة 41 في المركز الثاني عشر.
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