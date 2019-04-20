لاسارتي يتلقى صدمة قبل مواجهة المصري

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تحرير:أحمد سعيد ٢٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:٠٢ م
لاسارتي
تلقى مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدمة جديدة قبل مباراة فريقه أمام المصري المقرر لها يوم الخميس المقبل ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. وتأكد غياب الثلاثي عمرو السولية ومحمد الشناوي ومروان محسن بسبب الإيقاف وتلقيهم الإنذار الثالث؛ ليواجه الجهاز الفني صدمة غياب 3 لاعبين أساسين في مباراة المصري البورسعيدي. ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي ضمن مؤجلات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وخسر فريق النادي الأهلي من نظيره بيراميدز في مباراة الجولة الماضية التي جمعت بينهما الخميس الماضي على استاد بتروسبروت بالتجمع الخامس، وسجل هدف بيراميدز البرازيلي كينو؛ ليهبط الأهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 58 نقطة. واجتمع محمود الخطيب رئيس النادي اليوم بلاعبي الفريق؛
وخسر فريق النادي الأهلي من نظيره بيراميدز في مباراة الجولة الماضية التي جمعت بينهما الخميس الماضي على استاد بتروسبروت بالتجمع الخامس، وسجل هدف بيراميدز البرازيلي كينو؛ ليهبط الأهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 58 نقطة.
واجتمع محمود الخطيب رئيس النادي اليوم بلاعبي الفريق؛ لمناقشة أسباب تدهور مستوى الفريق خلال الفترة الأخيرة، والخروج الإفريقي، وفقدان النقاط.
يذكر أن فريق النادي الأهلي قد ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا بفضيحة بعدما خسر من فريق صن دوانز الجنوب إفريقي بخماسية في مباراة الذهاب، وفشل في العودة بمباراة الإياب التي انتهت لصالحه بهدف نظيف.
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