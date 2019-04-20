تفاصيل 30 دقيقة جمعت الخطيب ولاسارتي وعبد الحفيظ

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٢٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠٣:٤٠ م
محمود الخطيب
عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جلسة سريعة مع الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، قبل موعد المران الجماعي للفريق بحوالي ساعة ونصف، في غرفة اجتماعات مجلس الإدارة، ووجد سيد عبد الحفيظ بغرفة الاجتماعات قبل أن ينضم له لاسارتي، ولم يتجاوز الاجتماع نصف الساعة فقط، وعلمت "التحرير" أن محمود الخطيب لم يتحدث عن إقالة مارتن لاسارتي وأبلغه بثقته الكاملة في المدير الفني، وبحث معه أسباب خسارة الفريق في مواجهة بيراميدز، وبحث معه خطة الفترة المقبلة وكيفية الإعداد لها.
وكان محمود الخطيب قد طلب عقد اجتماع عاجل مع الجهاز الفني لفريق كرة القدم واللاعبين لبحث أسباب السقوط أمام فريق بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين الخميس الماضي، على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الممتاز. ويدين بيراميدز في
ويدين بيراميدز في هذا الفوز لنجمه البرازيلي ماركوس كينو، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة (14) من عمر الشوط الأول، ورفع بيراميدز رصيده إلى 60 نقطة، ليتقاسم صدارة الدوري مع الزمالك الذي يمتلك الأفضلية بسبب فارق الأهداف، وتجمد رصيد الأهلي عند 58 نقطة في المركز الثالث، علمًا بأن القطبين لعبا مباريات أقل بلقاءين من بيراميدز.
ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
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