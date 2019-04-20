تفاصيل اجتماع الخطيب مع لاعبي الأهلي

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تحرير:أحمد سعيد ٢٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠٧:٢٨ م

محمود الخطيب

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعًا مطولاً مع الجهاز الفني للأهلي ولاعبي الفريق قبل مران اليوم، تحدث معهم بواقعية شديدة، وإيجابية كبيره بعد الهجوم الذي تعرضوا له خلال الأيام الماضية، واستمع رئيس الأهلي في البداية للعديد من اللاعبين، والتعبير عن وجهة نظرهم بخصوص ما جرى في المباريات الماضية. ثم تحدث الخطيب، وأكد على أنه حرص على الجلوس معهم اليوم ليرفع عنهم كافة الضغوط التي يتعرضون لها في هذا التوقيت وأنهم لابد أن يثقوا بأنفسهم، وأنهم الأفضل بين كل اللاعبين، وأنهم قادرون على تحقيق أفضل النتائج، ولا بد أن يؤدوا مبارياتهم بروح معنوية عالية.

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وأضاف الخطيب لهم أنه يثق في كل فرد سوف يبذل أقصى ما لديه لإسعاد جماهير الأهلي، وأكد الخطيب على تقديره للغضب الذي انتابها، وهذا حقها، وعبر عن ثقته الكاملة في لاعبيه وجهازهم الفني، وأنه سوف يظل داعمًا ومساندًا لهم، وأنه واثق أيضًا أنهم سيؤدون بروح الأهلي، وبشخصية البطل التي تعودوا عليها، وأن جميعهم سيكونون