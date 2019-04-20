انت الان تتابع مران الأهلي.. ظهور محمد محمود وتأهيل هاني ومحارب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٢٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠٧:١٢ م
محمد محمود
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين شاركوا في مباراة بيراميدز الأخيرة مرانا استشفائيا عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة على هامش مران الفريق استعدادا لمواجهة المصري. واستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم السبت؛ استعدادًا لمواجهة المصري المقرر لها الخميس المقبل في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع التاسع عشر بمسابقة الدوري الممتاز. وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة، في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني؛ استعدادا للمنافسات القادمة.
وواصل محمد هاني وإسلام محارب، لاعبا النادي الأهلي، أداء برنامجهما التأهيلي تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي. وقام هاني، بالجري حول الملعب، وخضع لجلسة في «الجيم»، فيما أدى محارب تدريبات قوية اشتملت على جانب بدني وتدريبات بالكرة؛ تمهيدا للعودة من جديد للمشاركة الجماعية. وتواجد
وواصل محمد هاني وإسلام محارب، لاعبا النادي الأهلي، أداء برنامجهما التأهيلي تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي.
وقام هاني، بالجري حول الملعب، وخضع لجلسة في «الجيم»، فيما أدى محارب تدريبات قوية اشتملت على جانب بدني وتدريبات بالكرة؛ تمهيدا للعودة من جديد للمشاركة الجماعية.
وتواجد محمد محمود لاعب النادي الأهلي، في مران الفريق الأحمر اليوم السبت، وحرص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر، على الاطمئنان على اللاعب وبرنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها.
وتعرض محمود للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة الأهلي أمام سموحة في شهر يناير الماضي، حيث يغيب عن الفريق لمدة 6 أشهر.
ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي مساء الخميس المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
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