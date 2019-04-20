انت الان تتابع حازم إمام يخضع لفحص طبي قبل مران الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م

حازم إمام Advertisements

واصل حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التدريبات التأهيلية لتعافيه من الإصابة، حيث لم يشارك في التدريبات الجماعية وخاض مرانا بالجري حول الملعب. وقام طبيب الزمالك بإجراء فحص طبي جديد للاعب ومتابعة حالته أثناء التدريب ومدى شعوره بآلام من عدمه، وأكد حازم أنه يشعر بتحسن كبير. وكان حازم إمام قد تعرض للإصابة بشد في عضلة السمانة، خلال مباراة فريقه أمام سموحة ضمن منافسات الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف نظيف أحرزه فرجاني ساسي.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم بعد الحصول على راحة لمده يوم واحد عقب الفوز على الإسماعيلي بهدفين نظيفين فى الجولة المؤجلة من الأسبوع العاشر لبطوله الدوري المصري الممتاز، حيث بدأ المران بجلسة بين كريستيان جروس المدير الفني للفريق والجهاز الفني بأكمله مع لاعبي الفريق