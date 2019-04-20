انت الان تتابع ليستر يخطف نقطة ثمينة وبرايتون يواصل المعاناة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠٦:٢٧ م

برايتون وولفرهامبتون Advertisements

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، مواجهة فريق وست هام يونايتد ونظيره ليستر سيتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد لندن الأولمبي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، أحرز ميشيل أنطونيو هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك فاردي هدف التعادل للثعالب، قبل أن يضيف مارتينيز الهدف الثاني لوست هام، وأدرك هارفي بارنز هدف التعادل للضيوف، ليرفع ليستر رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثامن، في المقابل جاء وست هام في المركز الحادي عشر برصيد 43 نقطة.

وعلى ملعب مولينيو، حسم التعادل السلبي مواجهة وولفرهامبتون ونظيره برايتون، ليرفع وولفرهامبتون رصيده إلى 48 نقطة في المركز التاسع، في المقابل جاء برايتون في المركز السابع عشر برصيد 34 نقطة. بفارق ثلاث نقاط عن كارديف سيتي، الذي يحتل المركز الثامن عشر أقرب مراكز الهبوط، بعدما هبط فريقي هيديرسفيلد تاون وفولهام،