انت الان تتابع برشلونة يراقب نجما برازيليا قد يصبح خليفة لسواريز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

برشلونة يراقب نجما برازيليا قد يصبح خليفة لسواريز

أورد تقرير صحفي أن برشلونة يراقب لاعباً برازيليا شاباً في الدوري الإنجليزي من أجل الظفر بخدماته. ويعتقد البعض أن النادي الكتالوني يرى في النجم البرازيلي الصاعد خليفة محتمل لهداف الفريق لويس سواريز.

منذ مدة، يواصل برشلونة رحلة البحث عن مهاجم هداف يحل مكان النجم لويس سواريز في المستقبل القريب. إذ يريد النادي الكتالوني الظفر بخدمات مهاجم يسير على نهج سواريز في هز الشباك، ومساعدة الفريق على اعتلاء منصات التتويج سواء المحلية أو القارية.

ويبدو أن برشلونة قد وجد ضالته أخيراً، فقد أورد موقع جريدة "ديلي ميل" البريطانية أن برشلونة يراقب نجم إيفرتون الشاب ريتشارليسون دي أندرادي تمهيداً لضمه للفريق في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح موقع "ديلي ميل"، وفقاً لمعلومات مُستقاة من وسائل إعلام إسبانية، أن بداية ريتشارليسون القوية مع فريق إيفرتون الإنجليزي بداية هذا الموسم أثارت إعجاب إدارة برشلونة، التي تتجه للتعاقد مع الدولي البرازيلي الواعد.

Advertisements

ونوه المصدر إلى أن ريتشارليسون ليس قادراً فقط على اللعب في مركز المهاجم الصريح بل أيضاً في الجناح الأيمن أو الأيسر وببراعة كبيرة للغاية، وأضاف أن موهبة الدولي البرازيلي تجعله خياراً جذاباً للغاية للنادي الكتالوني.

في المقابل، استطاع ريتشارليسون هز الشباك في 12 مرة هذا الموسم في جميع المنافسات، حيث يعد النجم البرازيلي أحد أعمدة إيفرتون الرئيسية ويضطلع بأدوار مهمة للغاية فوق الملعب تحت قيادة المدرب البرتغالي ماركو سيلفا.

يشار إلى أن ريتشارليسون دي أندرادي (21 عاماً)، يرتبط بعقد مع إيفرتون يمتد حتى صيف 2023، وتبلغ القيمة المالية للدولي البرازيلي حالياً 45 مليون يورو، وفق ما ذكر موقع "ترانسفر ماركت"، المهتم بأخبار اللاعبين في عالم الساحرة المستديرة.