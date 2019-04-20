الان تتابع يوفنتوس بطلا للدوري الإيطالي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 39 دقيقة - 9:04 م, 20 أبريل 2019 م التعليقات: 0 للمرة الثامنة على التوالي توج فريق يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي لموسم 2018/2019 للمرة الثامنة على التوالي. وفاز اليوفي على نظيره فيورنتينا 2-1، في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الكالتشيو، على ملعب ” أليانز ستاديوم”، ليرفع رصيده بعد هذا الانتصار إلى 87 نقطة في الصدارة ويحسم اللقب رسمياً قبل 5 جولات وبفارق 20 نقطة عن نابولي.

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