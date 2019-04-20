شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يفوز على النجوم..ويقربه خطوة نحو الهبوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق بتروجيت انتصاراً ثميناً على ضيفه النجوم بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في إطار الجولة الثلاين من الدوري الممتاز.

تقدم صلاح أمين لفريق النجوم في الدقيقة 46، ونجح أحمد عفيفي مهاجم بتروجيت في تسجيل هدفين لفريقه في الدقيقتين 66 و90، ولعب النجوم منقوصا لاعبا منذ الدقيقة 69 بعد طرد اللاعب عمرو عماد لحصوله على إنذارين.

ورفع الفوز رصيد بتروجيت إلى 34 نقطة في المركز الـ12، بينما تجمد رصيد فريق النجوم عند 25 نقطة في المركز الأخير.

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