شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب للاعبي الأهلي: تحرّروا من الضغوط.. وثقتنا فيكم بلا حدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، اجتماعًا مطولًا مع الجهاز الفني للأهلي ولاعبي الفريق قبل مران اليوم، وتحدث معهم بواقعية شديدة وإيجابية كبيره بعد الهجوم الذي تعرضوا له خلال الأيام الماضية.

وحرص رئيس الأهلي في البداية على الاستماع للعديد من اللاعبين، والتعبير عن وجهة نظرهم بخصوص ما جرى في المباريات الماضية.

Advertisements

ثم تحدث الكابتن الخطيب مؤكدًا أنه حرص على الجلوس معهم اليوم ليرفع عنهم كل الضغوط التي يتعرضون لها في هذا التوقيت، وأنهم لابد أن يثقوا بأنفسهم، وأنهم الأفضل بين كل اللاعبين، وقادرون على تحقيق أحسن النتائج، ولابد أن يؤدوا مبارياتهم بروح معنوية عالية، وأنه واثق بأن كل فرد سوف يبذل أقصى ما لديه لإسعاد جماهير الأهلي التي أكد الكابتن الخطيب تقديره للغضب الذي انتابها ــ وهذا حقها ــ وعبر عن ثقته الكاملة في لاعبيه وجهازهم الفني وأنه سوف يظل داعما ومساندا لهم، وواثق أيضًا أنهم سيؤدون بروح الأهلي وبشخصية البطل التي تعودوا عليها، وجميعهم سيكونون على قلب رجل واحد؛ من أجل الأهلي وجماهيره.

ولاقت كلمات الكابتن الخطيب ارتياح الجهاز الفني واللاعبين الذين شعروا بالمساندة خاصة في هذا التوقيت.

وفي السياق ذاته، وافق رئيس الأهلي في تلك الجلسة على طلب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، برصد مكافآت خاصة للاعبين في المباريات المقبلة، وكذلك عند الفوز بالدوري، وأشار إلى أن مجلس الإدارة لن يتأخر عن تقدير كل من يبذل الجهد والعطاء من أجل الأهلي.