شكرا لقرائتكم خبر عن «سبورت»: هدفنا التعامل النفسي مع اللاعبين قبل تأهيلهم فنيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رد أيمن عوض، مدير أكاديمية سبورت لكرة القدم، على التساؤلات الدائرة حول عدم جدية عدد من الأكاديميات المنتشرة عبر أنحاء الجمهورية، بشأن إفادة اللاعبين الشباب.

وأشار عوض في تصريحات لبرنامج «دنيا الاحتراف» عبر قناة الصحة والجمال، إلى أن أكاديميته تتعامل مع اللاعبين نفسيا إلى جانب تأهيلهم رياضيا وفنيا.

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وقال عوض: «هدفنا هو التعامل النفسي مع اللاعبين قبل تأهيلهم فنيا، هناك الكثير من الأكاديميات يكون هدفها هو الربح المادي قبل الهدف الرئيسي لها».

وأكمل: «لدينا فريق عمل قوي، من بينهم فكري صالح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، والذي يتولى بنفسه عملية التأهيل النفسي للاعبين».

وأوضح: «صالح يتواصل بشكل دائم مع أولياء أمور اللاعبين، ولنا أن نتخيل أنه يتدخل في حال وجود مشكلة بين اللاعب وأحد والديه ويعاتبه أمام زملائه ويتأكد من تقويم سلوكه بشكل دوري».

واختتم: «نهدف لتكوين جيل شاب جيد نفسيا قبل فنيا، وهو ما لا تحققه الكثير من الأكاديميات التي تريد الربح المادي فقط ولا تقوم بتطوير اللاعبين».