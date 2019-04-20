شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أوغندا: محمد صلاح من أفضل لاعبي العالم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا لكرة القدم، أن محمد صلاح، مهاجم ليفربول ومنتخب مصر، من أفضل اللاعبين في الوقت الحالي.
ويقع المنتخب الأوغندي في المجموعة الأولى مع مصر والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي في المجموعة بكأس الأمم الإفريقية التي تقام في مصر بداية من 21 يونيو.
وقال ديسابر، في تصريحات تليفزيونية، اليوم، الجمعة: «نحن نعرف الفريق المصري، خاصة أن لديه لاعباً كبيراً صاحب مهارات عالية وهو محمد صلاح ويمكن القول في هذه اللحظة أنه من أفضل اللاعبين في العالم».
وأضاف: «فرصة جيدة للمنتخب المصري امتلاكهم مثل هذا اللاعب ولكن هذا ليس جيدا لفريقي بالطبع ولكن نحن سنضع خطة لإيقافه».
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