شكرا لقرائتكم خبر عن تورينو يفوز على جنوى بهدف نظيف في الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق تورينو الفوز على مُضيفه جنوى بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على ملعب «لويجي فيراريس» ضمن الجولة الـ33 من الدوري الإيطالي لكرة القدم «سيري آ».

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أحرز هدف اللقاء الوحيد للفريق الضيف اللاعب الأرجنتيني كريستيان أنسالدي في الدقيقة 58، ليرتفع رصيد تورينو إلى 53 نقطة يحتل بها المركز السابع في جدول ترتيب دوري «سيري آ»، بينما تجمد رصيد جنوى عند 34 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي باقي مباريات الجولة التي لعبت بذات التوقيت، حقق «بولونيا» فوزًا كبيرًا بثلاثية نظيفة على حساب ضيفه «سامبدوريا»، و«سبال» على مضيفه «إيمبولي» بأربعة أهداف مقابل هدفين.

كما تغلب كالياري على ضيفه فروزينوني بهدف نظيف، وكييفو على مضيفه لاتسيو بهدفين مقابل هدف، فيما انتهت مباراة أودينيزي مع ضيفه ساسولو بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.