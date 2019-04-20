شكرا لقرائتكم خبر عن سلة أحد تخسر أمام الشارقة في افتتاح «خليجي 39» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المنامة)

خسر فريق أحد لكرة السلة في انطلاق مشواره بكأس الأندية الخليجية لكرة السلة أمام نظيره الشارقة الإماراتي بنتيجة 94-75 اليوم (السبت) في اللقاء الذي جمعهما على صالة خليفة الرياضية بمملكة البحرين.

وانتهى الربع الأول بنتيجة 22-17 لصالح الشارقة واستطاع أحد تقليص الفارق في الربع الثاني إلى ثلاث نقاط بتقدم الشارقة 36-33.

وفي الربع الثالث واصل الشارقة تقدمه وانتهى 65-55 وفي الربع الرابع ظهر الإرهاق على لاعبي أحد ليخسر بنتيجة 94-75 ويحصد الشارقة الفوز.

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ولم يظهر أحد بمستواه المعروف أمام صاحب اللقب الذي سجل أفضلية على مدار المباراة وكان الأفضل لياقيا خصوصاً في الفترتين الثالثة والرابعة اللتين شهدتا تفوق الشارقة.

ويلعب أحد غدا أمام الأهلي البحريني عند الساعة 7.00 مساء، ويلعب الفريق في المجموعة الأولى التي تضم الأهلي البحريني والعربي القطري والشارقة الإماراتي.

من جهته طالب رئيس البعثة العميد مصطفي القبلي اللاعبين بالتعويض غدآ أمام الأهلي البحريني إذ يتيح نظام البطولة الفرصة لتأهل جميع الأندية للدور النهائي.

وستقام مباراتان غدا قبل لقاء أحد يجمع الأول فريق شباب أهلي دبي مع الشمال القطري عند الساعة 3،00، واللقاء الثاني عند الساعة 5،00 ويجمع الشارقة الإماراتي مع العربي القطري.