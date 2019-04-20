التعديلات الدستورية .. نجوم منتخب المصارعة يشاركون فى الاستفتاء...

جدة - عمرو شويل التعديلات الدستورية

أدلى لاعبو منتخب مصر للمصارعة الحرة اليوم بصوتهم في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية المقترحة وذلك إيمانا منهم بالدور الوطني وأهمية مشاركة الجميع في الاستفتاء علي تعديلات الدستور.



التعديلات الدستورية

التعديلات الدستورية

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.



التعديلات الدستورية

التعديلات الدستورية

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.