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شكرا لقرائتكم تفاصيل اجتماع محمود الخطيب واللاعبين بالنادي الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
النادى الأهلي
وحرص رئيس القلعة الحمراء في البداية على الاستماع للعديد من اللاعبين، والتعبير عن وجهة نظرهم بخصوص ما جرى في المباريات الماضية.
النادى الأهلي
ثم تحدث الخطيب مؤكدًا على أنه حرص على الجلوس معهم اليوم ليرفع عنهم كافة الضغوط التي يتعرضون لها في هذا التوقيت، وأنهم لابد أن يثقوا بأنفسهم، وأنهم الأفضل بين كل اللاعبين، وأنهم قادرون على تحقيق أحسن النتائج، ولا بد أن يؤدوا مبارياتهم بروح معنوية عالية، وأنه واثق بأن كل فرد سوف يبذل أقصى ما لديه لإسعاد جماهير الأهلي التي أكد الكابتن الخطيب على تقديره للغضب الذي انتابها ــ وهذا حقها ــ وعبر عن ثقته الكاملة في لاعبيه وجهازهم الفني وأنه سوف يظل داعما ومساندا لهم، وأنه واثق أيضًا أنهم سيؤدون بروح الأهلي وبشخصية البطل التي تعودوا عليها.. وأن جميعهم سيكونون على قلب رجل واحد؛ من أجل الأهلي وجماهيره.
النادى الأهليولاقت كلمات الخطيب ارتياح الجهاز الفني واللاعبين والذين شعروا بالمساندة خاصًة في هذا التوقيت، وفي ذات السياق وافق رئيس الأهلي على طلب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة برصد مكافآت خاصة للاعبين في المباريات القادمة وكذلك عند الفوز بالدوري، وأشار إلى أن مجلس الإدارة لن يتأخر عن تقدير كل من يبذل الجهد والعطاء من أجل الأهلي.
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