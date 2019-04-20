تفاصيل اجتماع محمود الخطيب واللاعبين بالنادي الأهلي...

النادى الأهلي

جدة - عمرو شويل عقد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، اجتماعًا مطولًا مع الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتى، ولاعبي الفريق قبل خوض التدريبات الجماعية اليوم، السبت، وذلك بعد الهزيمة من بيراميدز بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس الماضى.

وحرص رئيس القلعة الحمراء في البداية على الاستماع للعديد من اللاعبين، والتعبير عن وجهة نظرهم بخصوص ما جرى في المباريات الماضية.