استقالة مؤمن سليمان من تدريب النجوم بعد الخسارة من بتروجت...

جدة - عمرو شويل استقالة مؤمن سليمان

أكد محمد الطويلة رئيس نادى النجوم، أن مؤمن سليمان المدير الفنى للفريق الكروى الأول، تقدم باستقالته من منصبه، بعد الخسارة من بتروجت بنتيجة 21 فى المباراة جمعتهما مساء اليوم السبت، على ستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الـ30 للدورى.

إستقالة مؤمن سليمان

أوضح الطويلة فى تصريحاته لـسوبر كورة إنه سيتم قبول استقالة مؤمن سليمان من منصب المدير الفنى للفريق الكروى الأول، خاصة بعد سلسلة النتائج السيئة التى حققها الفريق تحت قيادة مؤمن.

أرقام مؤمن سليمان مع النجوم

وقاد مؤمن النجوم فى 5 مواجهات، تعادل فى الأولى سلبيًا مع حرس الحدود، ثم تعادل بنتيجة 11 أمام الإنتاج الحربى، والداخلية، والجونة، ثم الخسارة من بتروجت بهدفين مقابل هدف، ليستمر الفريق فى مؤخرة جدول المسابقة برصيد 25 نقطة.

النجوم ضد بتروجت

حقق فريق بتروجت فوزا ثمينا على النجوم بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الـ30 للدورى ، ليقترب بقوة من البقاء بالمسابقة .