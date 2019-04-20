شكرا لقرائتكم عبد الناصر محمد وطارق محجوب ومدير الكرة بالمحلة يشاركون فى الاستفتاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أدلى عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادى إنبى، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية و التى تستمر أيام 21 و 22 و 23 أبريل الجارى. وقد أدلى مدير الكرة بنادى إنبى بصوته فى اللجنة رقم 11 بمدرسة صلاح الدين الإبتدائية فى الحى الثالث بجوار الإدارة التعليمية فى منطقة التجمع الخامس.



عبد الناصر محمد

كما شارك الثنائي طارق محجوب المدير الفني للرجاء المطروحي وطه السيد مدير الكرة بنادي غزل المحلة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية وذلك في لجنتهما بمدرسة احمد عرابي بمدينة المحلة.



طارق محجوب

Advertisements

وحرص طه السيد مدير الكرة بنادي غزل المحلة علي اصطحاب اسرته للمشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية مؤكدا ان المشاركة في الاستفتاء هو واجب وطني علي كل افراد الشعب المصري مطالبا جميع المصريين بالنزول للمشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية .



طه السيد وأسرته



طه السيد وأسرته فى التعديلات

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية