النجوم ضد بتروجت أحمد عفيفي ينعش أمال الفريق البترولى بالبقاء...

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جدة - عمرو شويل النجوم ضد بتروجت حقق فريق بتروجت فوزا ثمينا على النجوم بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الـ30 للدورى ، ليقترب بقوة من البقاء بالمسابقة . النجوم ضد بتروجت تقدم صلاح أمين مهاجم النجوم لفريقه فى الدقيقة 46 من عمر الشوط الاول من خطأ فادح لمدافعى بتروجت ، قبل أن يعود أحمد عفيفى ويدرك هدف التعادل لبتروجت فى الدقيقة 66 ، وفى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء أحرز نفس اللاعب هدف الفوز لفريقه ، ليرتفع رصيد الفريق البترولى إلى 34 نقطة ويصعد للمركز الثانى عشر ، بينما تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة فى المركز الاخير ويقترب كثيرا من الهبوط للقسم الثانى. النجوم ضد بتروجت وضمت تشكيلة بتروجت كل من : وضمت تشكيلة بتروجت كل من : حراسة المرمى : محمد بونجا الدفاع : احمد سالم صافى – حسام حسن – إسلام صيام – حمادة طلبه الوسط : حميد ماو – أحمد زولا – محمود عماد – محمود صلاح Advertisements الهجوم : أحمد عفيفى – شكرى نجيب النجوم ضد بتروجت بينما ضمت تشكيلة النجوم : بينما ضمت تشكيلة النجوم : حراسة المرمى : أحمد عبد الفتاح الدفاع : محمود فتح الله - خالد عبد الرازق- أحمد أيمن- كريم فؤاد الوسط : عمرو السيسي- ديديه كوريه- مهاب ياسر- إسلام الفار - طوسين أومويلي الهجوم : صلاح أمين النجوم ضد بتروجت انتهى الشوط الأول من لقاء بتروجت والنجوم بالتعادل السلبى بينهما فى المباراة المقامة بينهما باستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الـ30 للدورى. النجوم ضد بتروجت انتهى الشوط الأول من لقاء بتروجت والنجوم بالتعادل السلبى بينهما فى المباراة المقامة بينهما باستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الـ30 للدورى. ¬¬¬النجوم ضد بتروجت

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