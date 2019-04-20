شكرا لقرائتكم الزمالك ضد بيراميدز .. كيف يستعد جنش لمواجهة الشناوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك وبيراميدز.. الأبيض بالقوة الضاربة



اكتفى محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك، بخوض تدريبات بدنية قوية في جيمانيزيوم النادي بمران الفريق اليوم، الذى أقيم على ملعب النادى استعدادًا لمواجهة بيراميدز.





الزمالك وبيراميدز.. الأبيض بالقوة الضاربة

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع بيراميدز فى المباراة التى ستجمع الفريقين يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

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ومنح السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، محمود جنش راحة من التدريبات الجماعية، ليكتفى الحارس بتدريبات قوية فى الجيمانيزيوم.