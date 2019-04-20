شكرا لقرائتكم الشباب يبتعد في المركز الثالث بثنائية البرازيلي سيبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عزز فريق الشباب تواجده بالمركز الثالث في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوزه يوم السبت، على الحزم 2 - صفر.

وسجل هدفي الشباب سيباستياو دي فريتاس في الدقيقتين الخامسة و37. ورفع الشباب رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثالث، بفارق أربع نقاط أمام التعاون، الذي يواجه الهلال يوم 29 من الشهر الجاري، وتوقف رصيد الحزم عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر.

يذكر أن هذا الفوز هو الخامس عشر للشباب في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في ثماني، فيما تعد هذه الخسارة هي الثانية عشرة للحزم في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في تسع.