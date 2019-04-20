شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب للناخبين: "انزل وشارك وقول رأيك محدش هيوجهك لحاجة معينة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكابتن شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، إنه سعيد بمشاركته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، شاكرا التنظيم على السهولة المصاحبة لعملية التصويت، داعيا جميع أطياف الشعب المصرى للمشاركة فى صنع مستقبل مصر.

وأضاف "غريب" خلال الإدلاء بصوته على التعديلات الدستورية التى انطلق الاستفتاء عليها اليوم السبت، وذلك بمدرسة الشهيد اللواء ماجد أحمد إبراهيم بمدينة نصر، أن تعديل الدستور شئ مهم لكل أطياف الشعب المصرى يعود على الأجيال القادمة، قائلا: "انزل وشارك وقول رأيك محدش بيوجهك لأى رأى وأتمنى أن يكون هناك عرسا ديموقراطيا فى كل مرة تحتاج فيها مصر لأبنائها المخلصين".

وتابع: "من وجهة نظرى هذه التعديلات تفيد الأسرة المصرية والشعب المصرى وتأتى لمستقبل أفضل، انزل وقول رأيك وشارك فى العملية الديموقراطية لأن هذه هى الديموقراطية وهذه مصر الجديدة".

Advertisements

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.