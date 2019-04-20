شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال الخطيب للاسارتى واللاعبين بعد الهزيمة أمام بيراميدز ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، اجتماعًا مطولًا مع الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتى، ولاعبي الفريق قبل خوض التدريبات الجماعية اليوم، السبت، وذلك بعد الهزيمة من بيراميدز بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس الماضى.

وحرص رئيس القلعة الحمراء في البداية على الاستماع للعديد من اللاعبين، والتعبير عن وجهة نظرهم بخصوص ما جرى في المباريات الماضية.

ثم تحدث الخطيب مؤكدًا على أنه حرص على الجلوس معهم اليوم ليرفع عنهم كافة الضغوط التي يتعرضون لها في هذا التوقيت، وأنهم لابد أن يثقوا بأنفسهم، وأنهم الأفضل بين كل اللاعبين، وأنهم قادرون على تحقيق أحسن النتائج، ولا بد أن يؤدوا مبارياتهم بروح معنوية عالية، وأنه واثق بأن كل فرد سوف يبذل أقصى ما لديه لإسعاد جماهير الأهلي التي أكد الكابتن الخطيب على تقديره للغضب الذي انتابها ــ وهذا حقها ــ وعبر عن ثقته الكاملة في لاعبيه وجهازهم الفني وأنه سوف يظل داعما ومساندا لهم، وأنه واثق أيضًا أنهم سيؤدون بروح الأهلي وبشخصية البطل التي تعودوا عليها.. وأن جميعهم سيكونون على قلب رجل واحد؛ من أجل الأهلي وجماهيره.

ولاقت كلمات الخطيب ارتياح الجهاز الفني واللاعبين والذين شعروا بالمساندة خاصًة في هذا التوقيت، وفي ذات السياق وافق رئيس الأهلي على طلب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة برصد مكافآت خاصة للاعبين في المباريات القادمة وكذلك عند الفوز بالدوري، وأشار إلى أن مجلس الإدارة لن يتأخر عن تقدير كل من يبذل الجهد والعطاء من أجل الأهلي.