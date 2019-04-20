شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل يوضح موقف التذاكر قبل أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد فضل مدير بطولة كأس أمم أفريقيا إن ملف نظام بيع تذاكر المباريات على رأس أولويات عمله لما يمثله من أهمية للشعب المصري، وأنه ينتظر الاجتماع مع الجهة المسؤولة عنه لمناقشته وإقراره.

وتنطلق البطولة في 21 من يونيو 2019 وتستمر حتى 19 من شهر يوليو.

وأفصح فضل أن الاجتماع مع الجهة المسؤولة عن عملية بيع تذاكر المباريات سيكون لمناقشة النظام الالكتروني المقدم بكامل جوانبه وإتمام العمل عليه، تمهيدا لتقديمه إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

وأوضح فضل "كما قلت مسبقا أن العمل على نظام بيع التذاكر ينتهي في الفترة بين 15 و20 ابريل الجاري. والآن ننتظر الاجتماع مع الجهة المسؤولة عن هذا الملف وإتمام مناقشة النظام الالكتروني".

وكشف "بعد تلك الخطوة نجتمع مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لعرض نظام بيع التذاكر حتى يتم إقراره ثم طرحه للجماهير".

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وتلتزم مصر في نظام بيع التذاكر بالاتفاقية الرسمية الموقعة بين اللجنة المنظمة لكأس الأمم ورئيسها هاني أبو ريدة من جهة والكاف ورئيسه أحمد من جهة أخرى.

وشرح فضل "الدول التي تشارك منتخباتها في كأس أمم أفريقيا لها أولوية في شراء التذاكر بنظام محدد".

وأضاف "كذلك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم له حصة من التذاكر بسمات معينة من حيث العدد وأماكن المقاعد، والأمر نفسه ينطبق على الرعاة الرسميين في البطولة".

وأكد فضل "كل هذه الأمور نراعيها أثناء مناقشة ملف نظام شراء تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا مع الجهة المسؤولة قبل عرضه على الكاف لإقراره وطرحه على الجماهير رسميا".