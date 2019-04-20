بتروجت يهزم النجوم 2 / 1 ويقترب من البقاء بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق بتروجت فوزا ثمينا على النجوم بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الـ30 للدورى ، ليقترب بقوة من البقاء بالمسابقة .

تقدم صلاح أمين مهاجم النجوم لفريقه فى الدقيقة 46 من عمر الشوط الاول من خطأ فادح لمدافعى بتروجت، قبل أن يعود أحمد عفيفى ويدرك هدف التعادل لبتروجت فى الدقيقة 66 ، وفى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء أحرز نفس اللاعب هدف الفوز لفريقه ، ليرتفع رصيد الفريق البترولى إلى 34 نقطة ويصعد للمركز الثانى عشر ، بينما تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة فى المركز الأخير ويقترب كثيرا من الهبوط للقسم الثانى .

وضمت تشكيلة بتروجت كل من :-

حراسة المرمى : محمد بونجا

الدفاع : احمد سالم صافى – حسام حسن – إسلام صيام – حمادة طلبه

الوسط : حميد ماو – أحمد زولا – محمود عماد – محمود صلاح

الهجوم : أحمد عفيفى – شكرى نجيب

بينما ضمت تشكيلة النجوم :-

حراسة المرمى : أحمد عبد الفتاح

الدفاع : محمود فتح الله - خالد عبد الرازق- أحمد أيمن- كريم فؤاد

الوسط : عمرو السيسي- ديديه كوريه- مهاب ياسر- إسلام الفار - طوسين أومويلي

الهجوم : صلاح أمين

حقق فريق بتروجت فوزا ثمينا على النجوم بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الـ30 للدورى ، ليقترب بقوة من البقاء بالمسابقة .

تقدم صلاح أمين مهاجم النجوم لفريقه فى الدقيقة 46 من عمر الشوط الاول من خطأ فادح لمدافعى بتروجت ، قبل أن يعود أحمد عفيفى ويدرك هدف التعادل لبتروجت فى الدقيقة 66 ، وفى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء أحرز نفس اللاعب هدف الفوز لفريقه ، ليرتفع رصيد الفريق البترولى إلى 34 نقطة ويصعد للمركز الثانى عشر ، بينما تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة فى المركز الاخير ويقترب كثيرا من الهبوط للقسم الثانى .

وضمت تشكيلة بتروجت كل من :-

حراسة المرمى : محمد بونجا

الدفاع : احمد سالم صافى – حسام حسن – إسلام صيام – حمادة طلبه

الوسط : حميد ماو – أحمد زولا – محمود عماد – محمود صلاح

الهجوم : أحمد عفيفى – شكرى نجيب

بينما ضمت تشكيلة النجوم :-

حراسة المرمى : أحمد عبد الفتاح

الدفاع : محمود فتح الله - خالد عبد الرازق- أحمد أيمن- كريم فؤاد

الوسط : عمرو السيسي- ديديه كوريه- مهاب ياسر- إسلام الفار - طوسين أومويلي

الهجوم : صلاح أمين

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حقق فريق بتروجت فوزا ثمينا على النجوم بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الـ30 للدورى ، ليقترب بقوة من البقاء بالمسابقة .

تقدم صلاح أمين مهاجم النجوم لفريقه فى الدقيقة 46 من عمر الشوط الاول من خطأ فادح لمدافعى بتروجت ، قبل أن يعود أحمد عفيفى ويدرك هدف التعادل لبتروجت فى الدقيقة 66 ، وفى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء أحرز نفس اللاعب هدف الفوز لفريقه ، ليرتفع رصيد الفريق البترولى إلى 34 نقطة ويصعد للمركز الثانى عشر ، بينما تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة فى المركز الاخير ويقترب كثيرا من الهبوط للقسم الثانى .

وضمت تشكيلة بتروجت كل من :-

حراسة المرمى : محمد بونجا

الدفاع : احمد سالم صافى – حسام حسن – إسلام صيام – حمادة طلبه

الوسط : حميد ماو – أحمد زولا – محمود عماد – محمود صلاح

الهجوم : أحمد عفيفى – شكرى نجيب

بينما ضمت تشكيلة النجوم :-

حراسة المرمى : أحمد عبد الفتاح

الدفاع : محمود فتح الله - خالد عبد الرازق- أحمد أيمن- كريم فؤاد

الوسط : عمرو السيسي- ديديه كوريه- مهاب ياسر- إسلام الفار - طوسين أومويلي

الهجوم : صلاح أمين