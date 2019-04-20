شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يمنح جنش راحة من التدريبات الجماعية والحارس يكتفى بالجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتفى محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك، بخوض تدريبات بدنية قوية في جيمانيزيوم النادي بمران الفريق اليوم، الذى أقيم على ملعب النادى استعدادًا لمواجهة بيراميدز.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع بيراميدز فى المباراة التى ستجمع الفريقين يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

ومنح السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، محمود جنش راحة من التدريبات الجماعية، ليكتفى الحارس بتدريبات قوية فى الجيمانيزيوم.