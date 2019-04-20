شكرا لقرائتكم خبر عن الآشعة تحدد إصابة أنطوى قبل مواجهة المقاصة و بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشف أمين رفعت، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بمصر المقاصة عن إصابة جون أنطوي مهاجم الفريق بالتواء في مفصل أنكل القدم خلال المواجهة الأخيرة للمقاصة أمام الإتحاد السكندري التي أقيمت بالأمس الجمعة بالدورى وانتهت بالتعادل السلبى .
وأوضح طبيب المقاصة أن أنطوي سيجري أشعة مساء اليوم السبت لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب .
وأكد طبيب المقاصة، بأنه على ضوء الأشعة سيتم تحديد البرنامج العلاجي للمهاجم الغاني، لتجهيزه لمواجهة بيراميدز بالجولة الـ31، والمقرر لها يوم 30 أبريل الجاري.
وينتظم فريق المقاصة، في التدريبات الجماعية بعد غد الإثنين، تحت قياده جمال عمر المدرب العام واحمد حسام مدرب الفريق، بعد قبول مجلس الإدارة استقاله طلعت يوسف المدير الفني للفريق.
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