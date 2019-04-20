إنفو جراف ..تعرف على إف سي مصر الصاعد لأول مرة للدورى الممتاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح نادي إف سي مصر بقيادة محمد صلاح المدير الفني فى التأهل لأول مرة فى تاريخه للدوري الممتاز الموسم المقبل 2019 – 2020. تأسس نادي إف سي مصر عام 2009 ، وتأهل هذا الموسم للدوري الممتاز . حقق نادي إف سي مصر أفضل إنجاز له بالتأهل لدوري الـ16 لكأس مصر موسم 2017 – 2018. كما تأهل نادي أسوان للدوري الممتاز 1930 للمرة السادسة ويكون الظهور رقم 9 فى الدوري المصري. Advertisements





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