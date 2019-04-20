شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. صلاح أمين يتقدم للنجوم بهدف على بتروجت فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح صلاح أمين مهاجم النجوم فى التقدم لفريقه على بتروجت بهدف مقابل للاشئ فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من المباراة المقامة بينهما باستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الـ30 للدورى .

جاءت أحداث الشوط الأول بطيئة وانحصرت الكرة فى وسط الملعب ولم تسنح أى فرص على مرمى الفريقين بسبب تخوف اللاعبين من الهزيمة بسبب موقفهما فى جدول الترتيب .

وضمت تشكيلة بتروجت كل من :-

حراسة المرمى : محمد بونجا

الدفاع : احمد سالم صافى – حسام حسن – إسلام صيام – حمادة طلبه

الوسط : حميد ماو – أحمد زولا – محمود عماد – محمود صلاح

الهجوم : أحمد عفيفى – شكرى نجيب

بينما ضمت تشكيلة النجوم :-

حراسة المرمى : أحمد عبد الفتاح

الدفاع : محمود فتح الله - خالد عبد الرازق- أحمد أيمن- كريم فؤاد

الوسط : عمرو السيسي- ديديه كوريه- مهاب ياسر- إسلام الفار - طوسين أومويلي

الهجوم : صلاح أمين

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انتهى الشوط الأول من لقاء بتروجت والنجوم بالتعادل السلبى بينهما فى المباراة المقامة بينهما باستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الـ30 للدورى .

جاءت أحداث الشوط الأول بطيئة وانحصرت الكرة فى وسط الملعب ولم تسنح أى فرص على مرمى الفريقين بسبب تخوف اللاعبين من الهزيمة بسبب موقفهما فى جدول الترتيب .

وضمت تشكيلة بتروجت كل من :-

حراسة المرمى : محمد بونجا

الدفاع : احمد سالم صافى – حسام حسن – إسلام صيام – حمادة طلبه

الوسط : حميد ماو – أحمد زولا – محمود عماد – محمود صلاح

الهجوم : أحمد عفيفى – شكرى نجيب

بينما ضمت تشكيلة النجوم :-

حراسة المرمى : أحمد عبد الفتاح

الدفاع : محمود فتح الله - خالد عبد الرازق- أحمد أيمن- كريم فؤاد

الوسط : عمرو السيسي- ديديه كوريه- مهاب ياسر- إسلام الفار - طوسين أومويلي

الهجوم : صلاح أمين