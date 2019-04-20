شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. عفيفى يدرك التعادل لبتروجت أمام النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح أحمد عفيفى مهاجم بتروجت فى إدراك هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة 66 أمام النجوم لتصبح النتيجة 1/1 فى المباراة المقامة بينهما باستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الـ30 للدورى . كان صلاح أمين مهاجم النجوم قد نجح فى إحراز هدف فريقه الأول فى الدقيقة 46 من عمر الشوط الاول من خطأ فادح لمدافعى بتروجت ، قبل أن يعود احمد عفيفى ويدرك هدف التعادل لبتروجت . وضمت تشكيلة بتروجت كل من :- حراسة المرمى : محمد بونجا الدفاع : احمد سالم صافى – حسام حسن – إسلام صيام – حمادة طلبه الوسط : حميد ماو – أحمد زولا – محمود عماد – محمود صلاح الهجوم : أحمد عفيفى – شكرى نجيب Advertisements بينما ضمت تشكيلة النجوم :- حراسة المرمى : أحمد عبد الفتاح الدفاع : محمود فتح الله - خالد عبد الرازق- أحمد أيمن- كريم فؤاد الوسط : عمرو السيسي- ديديه كوريه- مهاب ياسر- إسلام الفار - طوسين أومويلي الهجوم : صلاح أمين

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