مصر تنظم مهرجان الكانوى والكياك الأول بين دول حوض النيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز اتحاد الكانوى والكياك برئاسة المستشار محمد السكرى لتظيم مهرجان الكانوى والكياك الاول لدول حوض النيل . ويقوم الاتحاد بالتنسيق مع نظيره السودانى برئاسة عبد الرحيم حمد رئيس اتحاد شرق ووسط افريقيا وعضو المكتب التنفيذى بالاتحاد العربى للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالمهرجان سواء الميعاد أو المكان أو الدول المشاركة . كما يستعد الاتحاد لتوقيع برتوكول تعاون مع نظيره السودانى من أجل تنشيط وتنمية اللعبة فى البلدين الشقيقين من تبادل الخبرات الفنية والتدريبية والتحكيمية واقامة معسكرات .

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