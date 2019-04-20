Yalla بث مباشر مباراة برشلونة وريال سوسيداد يلا شوت الجديد Kora Us كورة ستار رابط مشاهدة برشلونة...

بث مباشر مباراة برشلونة وريال سوسيداد يلا شوت الجديد كورة ستار kora star رابط مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد كورة أون لاين barcelona vs real sociedad live، تتجه أنظار عشاق البلوجرانا الفريق الكتالوني اليوم صوب معقل الفريق ملعب الكامب نو لواحدة من المباريات التي اعتادت على كونها أحد اللقاءات المثيرة والندية في الليجا الأسبانية في الأعوام الماضية، حيص يستضيف فريق برشلونة اليوم ضيفا متحديا وهو ريال سوسيداد في الجولة رقم 33 تلك المباراة التي تأتي بعد معركة دوري الأبطال الأسبوع الماضي.

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yalla shoot مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وريال سوسيداد يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر كورة لايف يوتيوب بدون تقطيع، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا الربع بتوقيت القاهرة حيث سيت نقلها عبر العديد من القنوات الفضائية المفتوحة والمشفرة لاسيما قناة bein sport 3HD بتعليق يوسف سيف، ويدخل البرسا تلك المباراة قادما من فوز على مان يونايتد الثلاثاء الماضي بثلاثية أكدت تواجده في الدور نصف النهائي وزادت من حظوظ اقتناصه للقب.

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ونقدم لكم في بث مباشر رابط مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد كورة أون لاين الاسطورة Livehd7 بث مباشر برشلونة كورة لايف، وذكرت تقارير صحفية بأن البرسا يدخل المباراة كامل العدد بعد عودة أومتيتي وفيرمايلن بقوة للتدريبات بعد شكواهم من الاصابة في الفترة الأخيرة، واستبعد مدرب برشلونة فالفيردي مهاجم الفريق بواتينج القادم في الانتقالات الأخيرة من قائمة الفريق لمباراة اليوم، وأوضحت التقارير أنه سيقوم باشراك ديمبلي أساسيا في هذه المباراة.

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وتحدث نجم برشلونة ولاعب ليفربول السابق كوتينهو عن تأقلمه في الفريق موضحا أن كل فرد يحتاج فترة حتى يتأقلم على الأجواء الجديدة متحدثا عن أن الموسم الحالي ليس أفضل مواسمه وأنه بحاجة للتعلم ولذلك فهو سعيد بمجاورته لقائد الفريق وأفضل لاعب في العالم لعدة سنوات ميسي.

تشكيل برشلونة الرسمي حسب اختيارات أرنستو فالفيردي: في حراسة المرمى تير شتيجن وأماه في الدفاع ألبا، لانجليت، بيكيه، سيميدو، ويقود خط الوسط فيدال، راكيتيتش، ارثر وثلاثي الهجوم ديمبلي، سواريز، ميسي