يلا shoot plus بث مباشر مباراة برشلونة وريال سوسيداد يلا شوت kora hd مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث...

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بعد قليل تنطلق مباراة البارسا وريال سوسيدات على ملعب الكامب نو خاصة وأن الفريقين قد وصلا لملعب المباراة منذ قليل ودخلا غرف ملابسهم الخاصة.

دخول اللاعبين لملعب المباراة لإجراء عمليات الإحماء داخل الملعب في وجود الجماهير الحاضرة للقاء والتي تُعطي المباراة شكلاً رائعاً.