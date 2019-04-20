ماذا قال الخطيب للاسارتى واللاعبين بعد الهزيمة أمام بيراميدز ؟

كتب أحمد طارق - محمد عراقى

عقد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، اجتماعًا مطولًا مع الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتى، ولاعبي الفريق قبل خوض التدريبات الجماعية اليوم، السبت، وذلك بعد الهزيمة من بيراميدز بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس الماضى.

وحرص رئيس القلعة الحمراء في البداية على الاستماع للعديد من اللاعبين، والتعبير عن وجهة نظرهم بخصوص ما جرى في المباريات الماضية.

ثم تحدث الخطيب مؤكدًا على أنه حرص على الجلوس معهم اليوم ليرفع عنهم كافة الضغوط التي يتعرضون لها في هذا التوقيت، وأنهم لابد أن يثقوا بأنفسهم،...