مدونة أمريكية تطوف العالم بقميص محمد صلاح وتتغنى بعشق مصر.. صور

كتب- أحمد محرم

نشرت قناة "سي إن إن" الأمريكية تقريرًا عن المدونة الأمريكية كيري ماكوسكا، التي قررت أن تطوف العالم مرتدية قميص اللاعب المصري الدولي ونجم فريق ليفربول محمد صلاح، فبعد أن وقع صلاح مع نادي ليفربول، الذي تُشجعه ماكوسكا منذ 19 عاما، سارعت بدورها إلى شراء قميص لاعبها المفضل.

ولطالما كان الناس يبدون ردود أفعال إيجابية عند رؤية كيري وهي تتجول حول العالم بقميص اللاعب المصري، إلى درجة أن العديد من المصريين قد تحدثوا إليها حول سبب ارتدائه. وبعد أن أثار هذا القميص اهتمام العديد من الناس، عادت مدونة السفر إلى مصر وهي مرتدية قميص صلاح...